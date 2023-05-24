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Сразу было видно – красавец: детские фото Бондаренко никого не оставят равнодушным

24 мая 2023 13:00
Сразу было видно – красавец: детские фото Бондаренко никого не оставят равнодушным

Такого фанаты еще не видели.

Один из самых востребованных в России молодых актеров Станислав Бондаренко является еще и признанным красавчиком. Десятки тысяч поклонниц кусают локти, натыкаясь на фото кумира в прессе и соцсетях. Однако такое развитие событий кажется вполне логичным и закономерным, когда на глаза попадаются детские снимки артиста. Фото буквально кричат: перед вами будущий актер.

Правда, «беды» ничто не предвещало. Бондаренко не является выходцем из актерской семьи. Боле того, он собирался поступать в институт авиации. Все решил случай. И счастливый. Благодаря ему юноша оказался в ГИТИСе. Там его сразу заметили.

Первые успешные роли «настигли» Бондаренко еще в студенчестве. И теперь понятно почему. Просто взгляните на детские фото актера. И вопросы о том, как он стал столь успешным и знаменитым, отпадут сами собой. Малыш Стасик способен влюбить в себя красотой и обаянием даже самых закоренелых скептиков.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Ксения Куртукова
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