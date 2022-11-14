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Киноафиша Статьи Сраженного неизлечимой болезнью Петю Раму из «Бумера» теперь не узнать (фото)

Сраженного неизлечимой болезнью Петю Раму из «Бумера» теперь не узнать (фото)

14 ноября 2022 16:30
Сраженного неизлечимой болезнью Петю Раму из «Бумера» теперь не узнать (фото)

Даже супруга была в шоке.

Криминальная четверка из «Бумера» запомнилась зрителям благодаря сильному сценарию и великолепным актерам. Одну из главных ролей в драме исполнил Сергей Горобченко, покоривший сердца миллионов женщин. Привлекательная внешность и мужественная фигура не оставили зрительниц равнодушными.

Сейчас актеру 50 лет, и не так давно он кардинально сменил образ. Горобченко полностью сбрил свои волосы, чем поверг в шок не только поклонниц, но и супругу. Дело в том, что артист уже давно начал лысеть, и гримерам приходилось постоянно выкручиваться, чтобы это скрыть. Горобченко до сих пор играет соблазнителей, поэтому лысеющая голова никак не вяжется с его привычным амплуа.

Сраженного неизлечимой болезнью Петю Раму из «Бумера» теперь не узнать (фото)

Но артист совсем не переживает по поводу обновлений, ведь благодаря переменам во внешности перед ним открываются другие профессиональные горизонты. Актер даже поделился с журналистами передачи «Ты не поверишь!», что уже получил несколько предложений попробовать себя в новом образе.

Фото: Кадр из фильма «Бумер», 2003, кадр из программы «Ты не поверишь!»
Валерия Шеронова
Валерия Шеронова
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