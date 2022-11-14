Сраженного неизлечимой болезнью Петю Раму из «Бумера» теперь не узнать (фото)

Криминальная четверка из «Бумера» запомнилась зрителям благодаря сильному сценарию и великолепным актерам. Одну из главных ролей в драме исполнил Сергей Горобченко, покоривший сердца миллионов женщин. Привлекательная внешность и мужественная фигура не оставили зрительниц равнодушными.

Сейчас актеру 50 лет, и не так давно он кардинально сменил образ. Горобченко полностью сбрил свои волосы, чем поверг в шок не только поклонниц, но и супругу. Дело в том, что артист уже давно начал лысеть, и гримерам приходилось постоянно выкручиваться, чтобы это скрыть. Горобченко до сих пор играет соблазнителей, поэтому лысеющая голова никак не вяжется с его привычным амплуа.

Но артист совсем не переживает по поводу обновлений, ведь благодаря переменам во внешности перед ним открываются другие профессиональные горизонты. Актер даже поделился с журналистами передачи «Ты не поверишь!», что уже получил несколько предложений попробовать себя в новом образе.