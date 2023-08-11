Сраженного неизлечимой болезнью Буржуя теперь не узнать (фото)

В начале 2000-х Валерий Николаев считался одним из самых перспективных российский актеров. Зрители запомнили его по остросюжетному сериалу «День рождения Буржуя», в котором он исполнил главную роль. Более того, на счету Николаева были съемки в голливудских блокбастерах, например, «Поворот» и «Терминал».

Однако все последние годы актер попадает в заголовки прессы не благодаря своей карьере, а из-за скандалов. Он был виновником крупного ДТП в центре Москвы, когда сел за руль в нетрезвом виде. После лишения прав Николаев все равно не перестал водить авто и много раз попадался на нарушениях.

Наконец, в прошлом году актер признался, что страдает от неизлечимой болезни, которая привела его к проблемам с алкоголем. По словам Николаева, все началось после смерти отца в 2016 году. Эта утрата его подломила. Он долго отказывался от помощи медиков, но после попадания в психиатрическую клинику врачи диагностировали у него биполярное расстройство.

Сейчас 57-летний Николаев принимает нужную терапию и пытается избавиться от последствий депрессии. В актере теперь сложно узнать того Буржуя из фильма: проблемы последних лет превратили звезду кино в опустившегося мужчину.