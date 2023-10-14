Спустя месяцы после развода: Брежнева вынуждена экономить на самом главном

В личной жизни Веры Брежневой грядут большие перемены. Слухи о разладе в семье певицы и ее супруга, продюсера Константина Меладзе, ходили не один год. Осенью исполнительница косвенно призналась в разводе с любимым мужчиной. Теперь у экс-солистки «ВИА Гры» новый этап. Перемены уже отразились на творчестве артистки.

Недавно Брежнева анонсировала альбом What If и представила клип на одну из песен. Новая композиция знаменитой блондинки пока не стала хитом. Злопыхатели уже прочат звезде коммерческий провал. В Сети судачат, что масштаб музыкальных видео Веры Брежневой заметно просел после разрыва с Меладзе.