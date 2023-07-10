Спустя год Белый наконец-то сделал честное признание о непростой жизни в Израиле

Ровно год назад Анатолий Белый вместе с женой и двумя детьми решил переехать в Израиль. Актер закончил все дела на родине, уволился из театра и отправился в новую для себя страну, а спустя 12 месяцев решил подвести итог.

Как признался Белый, за прошедшее время он столкнулся со множеством трудностей и сложностей, а его жизнь точно нельзя назвать беззаботной. Особенно тяжело ему было адаптироваться в новой для себя стране, которая заметно отличается от России. Но, несмотря на это, он все-таки не собирается возвращаться на родину и рад таким переменам.

«Новая жизнь оказалась совершенно непредсказуемой, психологически трудной, тяжелой, но честной»,

— рассказал Белый поклонникам.

Также он поблагодарил своих близких за поддержку, благодаря которой пережил переезд, и сам Израиль, который стал его новым домом.