Спустя десятилетия этот малыш стал суперзвездой: спорим, вы не догадаетесь, кто это

Сегодня он не сходит с телеэкранов.

В этом мальчике-зайчике со слегка растерянным взглядом не узнать российского шоумена, резидента Comedy Club, популярного ведущего и романтика, способного на эффектные поступки. Возможно, в 1980-х Тимур Родригез и сам такого от себя не ожидал.

Творческий путь артиста начался с конкурса «Стань VJ MTV», в котором Керимов (настоящая фамилия Родригеза) одержал победу. Харизматичного паренька из Пензы заметили, но настоящая популярность пришла к нему в середине нулевых, когда он стал участником Comedy Club.

После ухода из проекта Тимур вновь стал телеведущим, строил музыкальную карьеру и снимался в кино. На его счету более десятка эпизодических ролей, среди которых Аркадиус в фильме «Мамы 3» и охотник в «Красной шапочке».

43-летняя знаменитость воспитывает двоих сыновей в браке с Анной Девочкиной. Предложение будущей супруге он сделал на вершине вулкана Этна.