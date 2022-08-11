Спустя 62 года: что стало с девочкой с обертки шоколада «Аленка»

В 1966 году кондитерская фабрика «Красный Октябрь» представила свой новый шоколад под названием «Аленка». На покупателей с обертки глядела милая девочка с широко распахнутыми голубыми глазами и пухлыми щечками. На ее голове был повязан платок. Малышка стала символом «Аленки» на более чем 60 лет.

Но мало кто из любителей сладкого подозревал, что вокруг изображения девочки бушевали судебные споры. Отец Елены Геринас, Александр, узнав о конкурсе по выбору снимка, тут же отправил фото дочери. Кадр сделали, когда Елене было всего 8 месяцев. Художник поработал над снимком, несколько изменив пропорции лица девочки, и в таком виде фабрика утвердила рисунок. Вот только гонорар ни юная модель, ни ее родители так и не получили.

В начале 2000-х годов уже взрослая Елена подала иск в суд, заявляя, что не досчиталась пять миллионов рублей в качестве вознаграждения за использование ее изображения. Специалисты провели несколько экспертиз, придя к выводу, что «Аленка» — это собирательный образ, созданный из нескольких фото и картинок. И в иске Елене было отказано. Так и не получившая миллионы Геринас больше не пыталась воззвать к справедливости: она живет в Химках с мужем и детьми и работает в области фармакологии.