Спустя 42 года: на красотку из «Голубой лагуны» в купальнике лучше не смотреть

Брук Шилдс стала мировой звездой уже в 15 лет, сыграв главную роль в картине «Голубая лагуна». Большую часть экранного времени она красуется в кадре лишь в набедренной повязке, что до сих пор будоражит ее фанатов. После выхода ленты знаменитость продолжила свою карьеру, но подобного успеха так и не смогла добиться.

Так, в течение многих лет артистка принимала участие в ярких проектах и блистала на подиуме. Например, ее можно увидеть в сериале «Помадные джунгли» или в драме «Ушла, но не забыта». Со временем она все меньше появлялась на экранах, сосредоточившись на своих бизнес-проектах и семье.

При этом, как оказалось, артистке удалось сохранить свою красоту. О жизни Брук рассказывает в социальных сетях, где не стесняется делиться весьма откровенными кадрами. Например, не так давно она опубликовала короткое видео, на котором красуется фигурой в слитном купальнике. Пользователи Сети остались в восторге от видео, отметив, что та осталась такой же привлекательной, как и 42 года назад.

«Это ты или твоя дочь? Ты выглядишь моложе с каждым днем», «Годы совершенно не сказываются на тебе», — пишут удивленные поклонники.

Некоторые поклонники даже признались, что откровенно завидуют артистке. Они мечтали бы так же выглядеть в 57 лет и готовы на многое, чтобы узнать секрет знаменитости.