Спустя 40 дней после смерти возлюбленной: каждая женщина возненавидит Виторгана, узнав о его поступке

Эммануил Виторган овдовел в 2000 году. Его вторая супруга Алла Балтер скончалась от онкологического заболевания. Спустя два года актер снова женился на подруге покойной жены Ирине Млодик. Но только сегодня выяснилось, что роман между ними начался сразу после смерти Балтер.

На публике Эммануил Гедеонович показывал скорбь по супруге, но втайне от всех уже начал встречаться с новой избранницей. Об этом проговорилась сама Млодик в социальных сетях, рассказав о годовщине отношений.

В личном микроблоге женщина сообщила, что они с супругом отметили двадцать три года совместной жизни.

Это значит, что встречаться они начали вовсе не через два года после смерти Балтер, как пытался заверить всех Виторган, а всего через сорок дней. Очевидно, что вдовец медлил перед представлением любовницы народу, только чтобы соблюсти приличия.