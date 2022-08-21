При жизни молчали: о похождениях Караченцова наконец узнали все
Артист всегда пользовался спросом у противоположного пола.
На первый взгляд, кажущийся счастливым брак Николай Караченцова и Людмилы Поргиной, на самом деле таковым не был. Актриса регулярно терпела мимолетные увлечения звездного супруга. Обсуждать выходки Караченцова Поргина не любила.
Зато очень интересовали пороки актера его знакомых и друзей. Спустя 4 года после смерти прославленного артиста Алла Сурикова внезапно вспомнила, как на пробах ленты «Чокнутые» Караченцов так проникся чувствами к Ольге Кабо, что даже решил ей помочь заполучить эту роль.
Помимо Поргиной Караченцова связывали отношения и с другими актрисами. Однако некоторые из них были настолько тесными, что деталей происходящего не знают и те, с кем он был близок.
«Дружеские отношения у него были со многими женщинами. А насколько дружескими они были — тайна сия великая есть», — заявил другой приятель Караченцова Иван Агапов для ЦТВ.