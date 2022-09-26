Спустя 37 лет: рыжую из культового «Клуба „Завтрак“» теперь не узнать

В 1980-х годах молодой актрисе с ярко-рыжими волосами Молли Рингуолд зрители и модные журналы единогласно присвоили титул «юная икона». Коллеги же считали ее музой Джона Хьюза. Режиссер никогда не скрывал восхищения талантом и внешностью девушки, считая ее прирожденной актрисой. Сценарий их первого совместного фильма «16 свечей» в 1984 году он написал всего за одни выходные, положив перед собой снимки Молли и вдохновляясь ее образом.

Затем актриса сыграла Клэр в культовой ленте «Клуб „Завтрак“» и Энди в картине «Девушка в розовом». После этого Рингуолд окончательно захотела покончить с подростковым кино и неизменно отвергала все предложения о съемках в подобных фильмах. А в более «взрослых» лентах места для Молли не нашлось: ей охотно давали роли, но лишь второстепенных героинь. И из королевы подростков она стала королевой эпизодов.

Сейчас 54-летняя Рингуолд уже мало похожа на Клэр. Задорная рыжая девчонка превратилась во взрослую женщину и многодетную мать. Она уже почти 20 лет счастлива в отношениях с писателем Панио Джанопулосом.