Спустя 30 лет: как выглядит изуродованная пластикой красотка из «Мелроуз Плэйс»

Хезер Локлир стала известной в 80-е и быстро закрепила за собой статус голливудской блондинки. Она была звездой сериалов «Династия», а затем и «Мелроуз Плэйс», за участие в котором она была четыре раза номинирована на премию «Золотой глобус». Из-за агрессивной и вызывающей красоты Хезер часто доставались роли обеспеченных стерв.

Но в 2000 году Локлир осталась не у дел. Она попыталась запустить собственный продюсерский проект «Международный аэропорт Лос-Анджелеса», однако он обернулся провалом. Хезер мелькала в сериалах на позиции приглашенной звезды, а в прессе появлялась только благодаря скандалам.

На счету Локлир были многочисленные романы — она встречалась с Томом Крузом, была замужем за Томми Ли и Ричи Самбора. Но каждый из союзов заканчивался неудачей. В 2008 году она оказалась в психиатрической клинике после попытки суицида. Спустя 3 года Хезер заявила, что помолвлена с коллегой по сериалу «Мелроуз Плэйс» Джеком Вагнером, но в 2012 году они разорвали отношения. Мужчина не смог выдержать зависимость возлюбленной от спиртного и запрещенных препаратов. Локлир смело смешивала горячительные напитки с лекарствами от депрессии, из-за чего однажды была госпитализирована. В 2017 году Хезер снова доставили в больницу — ее автомобиль слетел с дороги в канаву.

В попытках вернуть угасающую красоту актриса увлеклась пластикой. Круговая подтяжка, изменение формы век, маммопластика и инъекции филлеров не дали ожидаемого результата. Сейчас 60-летняя Хезер выглядит точно не моложе своих лет, а увлечение спиртным вызвало полноту и отеки на лице экс-звезды ТВ.