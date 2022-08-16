Спустя 30 лет: как сейчас выглядит озорник Кевин из фильма «Один дома»

Маколей Калкин завоевал множество титулов за свою карьеру: и лучший актер, и самый успешный артист, и номинант на «Золотой глобус». И все эти статусы он собрал уже к 11 годам. Абсолютной удачей для мальчика стала главная роль в семейном фильме «Один дома» в 1990 году. Он очень ярко воплотил на экране роль героя по имени Кевин, который остался в одиночестве в огромном особняке и не растерялся перед грабителями. И зрители, и критики удивлялись актерскому таланту Калкина.

Но куда больше, чем успех, семью Маколея интересовали его гонорары, которые начали расти. Отец маленького актера соглашался на любые предложения о съемках сына. И за следующие три года Калкин сыграл еще в 9 проектах. Актер оказался заложником образа Кевина, повторяя его в каждом фильме. В итоге от наград лучшему актеру он перешел к антипремиям.

Родители мальчика расходились во мнении относительно дальнейшей карьеры сына: мать мечтала сохранить ему детство, а отец настаивал на продолжении работы. Пока взрослые выясняли отношения, Маколей взял паузу в съемках, которая затянулась на несколько лет. Он искал душевной близости в отношениях с девушками и страдал от романтических неудач. В 17 лет Калкин женился на подруге детства, но вскоре брак распался. А после расставания с Милой Кунис в начале 2000-х в прессе поползли слухи о попытке самоубийства актера. Его часто стали видеть в нетрезвом состоянии, а источники сообщали, что Маколей зависим и от горячительных напитков, и от запрещенных веществ. Внешне он уже почти не напоминал обаятельного Кевина, пугая папарацци истощенным видом.

Только к 2019 году актер смог реанимировать карьеру: он снялся в сериалах «Куколка» и «Американская история ужасов». А в прошлом году 40-летний Маколей сам стал отцом: его подруга Бренда Сонг родила дочку Дакоту.