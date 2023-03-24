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Спустя 30 лет его не узнать: что стало с самым красивым актером сериала «Твин Пикс»

24 марта 2023 10:00
Спустя 30 лет его не узнать: что стало с самым красивым актером сериала «Твин Пикс»

Актер лишился самого главного.

Билли Зейн покорил сердца миллионов женщин, засветившись в культовом сериале «Твин Пикс». На экране актер предстал в образе красавца-миллионера Джона Уиллера, который довольно неожиданно пропал из сюжета. Несмотря на это, яркий персонаж навсегда врезался в память поклонников мистического проекта.

Актер и сегодня активно снимается в кино, но зрители уже давно не узнают в нем того самого очаровательного брюнета с проникновенным взглядом. За прошедшие 30 лет Зейн кардинально изменился. К своим 57 годам он лишился былого очарования.

Спустя 30 лет его не узнать: что стало с самым красивым актером сериала «Твин Пикс»

Первое, на что обращают внимание фанаты знаменитости, — это его лысина. Артист остался без некогда густой шевелюры, которая была его визитной карточкой. Однако самого Билли это, судя по всему, совсем не смущает. Артист решил стареть естественно и не спешит обращаться за услугами косметологов и пластических хирургов.

Фото: Legion-Media, кадр из сериала «Твин Пикс»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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