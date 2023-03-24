Спустя 30 лет его не узнать: что стало с самым красивым актером сериала «Твин Пикс»

Билли Зейн покорил сердца миллионов женщин, засветившись в культовом сериале «Твин Пикс». На экране актер предстал в образе красавца-миллионера Джона Уиллера, который довольно неожиданно пропал из сюжета. Несмотря на это, яркий персонаж навсегда врезался в память поклонников мистического проекта.

Актер и сегодня активно снимается в кино, но зрители уже давно не узнают в нем того самого очаровательного брюнета с проникновенным взглядом. За прошедшие 30 лет Зейн кардинально изменился. К своим 57 годам он лишился былого очарования.

Первое, на что обращают внимание фанаты знаменитости, — это его лысина. Артист остался без некогда густой шевелюры, которая была его визитной карточкой. Однако самого Билли это, судя по всему, совсем не смущает. Артист решил стареть естественно и не спешит обращаться за услугами косметологов и пластических хирургов.