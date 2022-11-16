Спустя 27 лет: от прелестной малышки из «Водного мира» не осталось и следа (фото)

Тина Мажорино стала известна еще в детстве, сыграв в приключенческом фильме «Водный мир» с Кевином Костнером и в драме «Коррина, Коррина». Эксперты и зрители прочили очаровательной артистке успешное будущее, однако жизнь знаменитости сложилась несколько иначе.

Уже в 13 лет Тина официально призналась: она устала от работы актрисой. Знаменитость решила сконцентрироваться на учебе, окончила школу и поступила в колледж. На экраны она вернулась только в 2004 году, когда приняла участие в культовом фильме «Наполеон Динамит».

После этого артистка регулярно появляется в тех или иных проектах. Ее можно увидеть в сериалах «Касл» и «Анатомия страсти», а также в фильме «То, что мы делаем — тайна». Как отмечает сама Тина, при выборе ролей она ориентируется не на гонорар, а на сложность персонажа, в которого ей нужно перевоплотиться, поэтому в ее фильмографии так мало проектов.

О своей жизни Тина рассказывает в личных социальных сетях. Она активно делится своими успехами и переживаниями, сопровождая публикации «честными» снимками. Преданные поклонники не проходят мимо каждой ее публикации, однако многие отмечают, что в 37-летней артистке уже давно нельзя узнать ту милую девочку, покоряющую океаны в компании Кевина Костнера.