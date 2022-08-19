Спустя 24 года: раскрыт главный секрет легендарного «Часа пик»

Комедия «Час пик» не только еще сильнее прославила Джеки Чана, но и вошла в список классики мирового кино. Бессменным напарником артиста на протяжении всех частей франшизы был Крис Такер.

Однако, как оказалось, актер мог на съемочной площадке не появиться. Об этом стало известно лишь спустя 24 года после того, как первая часть увидела свет. Изначально режиссер Бретт Рентнер рассматривал на это место более известного на тот момент Мартина Лоуренса и даже Эдди Мерфи. Однако, последний от съемок отказался в пользу более известного проекта. О мотивах Мартина представители умолчали.

Допущенная Лоуренсом ошибка позволила Крису Такеру раскрыться: благодаря роли задорного и неугомонного агента Картера американский комик явил совсем другую грань своего таланта.