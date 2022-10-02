Спустя 21 год: как выглядит оскандалившаяся Лана из «Тайн Смолвиля»

В начале нулевых актриса Кристин Крук была на пике популярности. Она сыграла главную роль в ленте «Белоснежка» и стала подругой Супермена в «Тайнах Смолвиля» в 2001 году. В ее персонажа Лану Лэнг был влюблен Кларк Кент, однако девушка предпочитала ему других парней. В сериале Крук снималась на протяжении семи сезонов, а после несколько раз возвращалась на площадку, чтобы подвести линию своей героини к финалу.

После этого она сыграла в сериале «Красавица и чудовище», а в 2018 году получила роль и в многосерийном проекте «Бремя истины». Но съемки чуть не сорвались из-за страшного скандала. Коллегу Кристин по «Тайнам Смолвиля», актрису Эллисон Мэк, арестовали за участие в секте. Организация предлагала девушкам курсы личностного роста, но на самом деле вербовала их в интимное рабство. От рядового члена секты Мэк стала пособницей в преступных схемах. Пользуясь славой, она уговаривала девушек пополнять ряды компании. В организации она работала вместе с Кристин.

Больших трудов Крук стоило убедить следствие, что она вышла из секты еще в 2015 году и не поддерживала общение ни с кем из оставшихся там членов. Актриса заявляла, что и не подозревала о подноготной организации. С нее сняли все подозрения, а вот Мэк попала за решетку.

Сейчас, спустя 21 год после премьеры «Тайн Смолвиля», 39-летняя Кристин все еще напоминает внешне свою героиню. Актриса поддерживает прекрасную форму. О ее личной жизни ничего неизвестно.