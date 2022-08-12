Спустя 21 год: как изменилась девочка, сыгравшая дочь Жади в сериале «Клон»

Улыбчивая девчушка Хадижа стала настоящим украшением сериала «Клон» в 2001 году. Девочка обаятельно общалась с другими героями и отличалась не по годам мудрыми высказываниями. Дочь Жади среди российских зрителей была не менее популярна, чем звезда сериала Джованна Антонелли. Но мало кто из поклонников Хадижи догадывался, что с ней стало после успеха «Клона».

Сейчас актрисе Карле Диас уже исполнилось 31 год. Она внешне мало чем напоминает неловкую девочку из сериала, роль в котором получила в возрасте 10 лет. Диас превратилась в хрупкую и стройную блондинку. Неизменной осталась лишь ее очаровательная улыбка, которая так полюбилась фанатам «Клона».

Она продолжает развивать карьеру. 2002 год принес ей несколько наград и признание лучшей маленькой актрисы. Сейчас бразильская звезда снимается и на родине, и в Аргентине. В 2007 году она получила драматическую роль сироты с ВИЧ-инфекцией в фильме «Семь грехов». После этого Карла начала играть не только в «мыльных операх», но и в остросюжетных проектах, последний из которых вышел на экраны в прошлом году. Судя по соцсетям, Диас пока не замужем и сосредоточена на работе. Кроме фильмов и сериалов, она снимается в рекламных роликах и является лицом нескольких косметических брендов.