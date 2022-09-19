Спустя 18 лет: не поверите, что стало с Шиловым из «Ментовских войн»

Актер не жалуется ни на карьеру, ни на любовь публики.

В 2004 году российский зритель впервые увидел на экране нового героя из сериалов о сотрудниках полиции. Майор (на тот момент) Роман Шилов из «Ментовских войн» не был похож ни на кого из киноперсонажей, носивших форму МВД.

Исполнитель роли Шилова Александр Устюгов сразу стал звездой, завоевав любовь и уважение зрителей с первого же появления на экране. С этого момента карьера актера резко пошла вверх.

Устюгову удалось в итоге не стать заложником единственной звездной роли — сейчас его фильмография насчитывает почти шесть десятков самых разных персонажей: тут и Базаров из ленты «Отцы и дети», и великий князь Ярослав из «Викинга», и безжалостный Клим из «Вампиров средней полосы».

А еще 45-летний Александр — один из самых завидных холостяков страны. Свободное от съемок время он предпочитает посвящать не отношениям, а занятиям музыкой и поездкам на мотоцикле.