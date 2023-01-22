Спустя 17 лет: спорим, вы едва ли узнаете Ольгу из «Охоты на пиранью» (фото)

Светлана Антонова решила стать актрисой благодаря примеру ее старшей сестры. Талант будущей кинозвезды заметили в таких престижных вузах, как ГИТИС, Щепкинское и Щукинское училища. Но девушка выбрала последний институт и не пожалела об этом.

Окончив Щуку, молодая артистка попала на сцену Театра Сатиры и даже вошла в его труппу. Однако в последующие годы именно съемочная площадка станет для нее родным местом. Светлану можно было видеть в разноплановых проектах, и во всех из них она смотрелась гармонично. Особую популярность ей принесла роль Ольги Хмельницкой в фильме «Охота на пиранью». Женственная актриса на экранах перевоплотилась в смелого военного химика.

Со временем женщина лишь отточила свой талант, и сегодня она продолжает сниматься в успешных кинокартинах и телесериалах. Антонова все еще остается красивой и притягательной, хотя ее внешность утратила прежние четкие черты лица. Артистка также сменила имидж, и когда-то жгучая брюнетка стала обладательницей светло-русых волос. При первом взгляде в ней даже тяжело разглядеть ту самую Ольгу Хмельницкую.