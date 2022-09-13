Спустя 16 лет: красавец из «Классного мюзикла» изуродовал себя пластикой

Молодежный фильм «Классный мюзикл» в 2006 году превратил исполнителя главной роли Зака Эфрона в настоящую звезду. Подтянутый брюнет с обаятельной улыбкой и большими глазами завоевал сердца миллионов женщин самого разного возраста по всему миру. Неслучайно, что после мелодрамы Заку начали предлагать исключительно роли героев-любовников, хотя он был не против продемонстрировать и свой комический талант, и драматические способности.

Казалось, что за прошедшие 16 лет актер вообще не изменился. Но появление Эфрона на одном из мероприятий шокировало его фанаток. Они заметили, что актер выглядит далеко не так эффектно, как раньше. На его лице проступили знаменитые «углы Джоли», подбородок стал массивнее, а губы — объемнее. Поклонницы тут же решили, что Зак в попытках остановить возрастные изменения лег под нож пластического хирурга, который и сделал ему модные очертания лица. На деле получилось, что привлекательный актер просто изуродовал себя пластикой.