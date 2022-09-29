Спустя 15 лет: судьбе юного аккордеониста из «Минуты славы» позавидует любой

Аккордеонист Максим Токаев стал известен на всю страну, когда ему было 14 лет — именно тогда он выиграл первый сезон популярного телешоу «Минута славы» на федеральном канале и заработал миллион рублей (который, впрочем, сразу отдал своим родителям).

Максим был популярен и до прихода на телевидение, но лишь в музыкальных кругах — на тот момент мальчик был лауреатом уже почти двух десятков музыкальных конкурсов. Но именно после участия в «Минуте славы» его стали узнавать на улицах, просить автографы и предлагать сотрудничество.

Сейчас Максиму 30 лет, он ездит с концертами по стране и преподает в столичной школе искусств имени М.А. Балакирева, где ведет класс баяна и аккордеона. Еще музыкант достаточно активно занимается общественной деятельностью и хочет изменить жизнь людей, которых встречает на своем пути.

А вот о его личной жизни известно очень мало. Максим воспитывает маленькую дочь Софью, но никакой информации о том, есть ли у него какая-то подруга или избранница, журналисты не имеют.