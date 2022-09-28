Спустя 15 лет: покорившая страну Кука изменилась до неузнаваемости

В 2007 году лента «Кука» стала настоящим откровением для России. Фильм рассказывал о жизни одинокой женщины в исполнении Дины Корзун, которая внезапно встречает на своем жизненном пути шестилетнюю девочку Куку. А та живет в огромном Санкт-Петербурге совершенно одна. Эту роль потрясающе сыграла маленькая дочь актрисы Алевтины Добрыниной — Анастасия.

К моменту выхода «Куки» юная Настя уже была опытной сериальной актрисой, за плечами которой были роли и в «Моей прекрасной няне», и в «Охоте на изюбря», и в детективном сериале «Кулагин и партнеры». Но именно лента Ярослава Чеважевского сделала из нее настоящую звезду.

Сейчас Анастасии Добрыниной 22 года, она снялась уже в 46 картинах и останавливаться на этом не планирует. А заодно девушка учится актерскому мастерству во ВГИКе, чтобы радовать зрителей новыми яркими ролями.