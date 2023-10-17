Способ заработка разведенной Брежневой нарушает нормы морали: сейчас за такое судят

Не успел улечься шум после объявления о разводе Веры Брежневой и Константина Меладзе, как певица сделала новое заявление. Оставшаяся практически без работы исполнительница будет зарабатывать на продаже инфопродукта. Бывшая звезда «ВИА Гры» запускает платформу для женской трансформации. Пока все анонсы достаточно стандартные — Брежнева рекламирует успешный успех и обещает исполнения всех желаний. Потенциальным покупательницам своего курса она предлагает сформулировать список целей.

Стоит признать, Вера ступает на зыбкую почву. В последние месяцы все больше инфобизнесменов попадают под суд за неуплату налогов и другие проступки. Разбираются с уголовными делами знаменитая исполнительница желаний Елена Блиновская, блогер Лерчек и другие. Брежневой стоит быть осторожнее: правоохранительные органы все внимательнее присматриваются к разнообразным курсам и другим инфопродуктам.