Спорим, вы не знали об индийском ремейке «Иронии судьбы»: это нужно видеть

Легкий и запоминающийся сюжет фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» полюбился не только советским зрителям. Картину посмотрели во многих странах мира, а интригующую завязку с попавшим не в ту квартиру героем взяли на вооружение режиссеры. Индийские постановщики так вдохновились творчеством Эльдара Рязанова, что в 2015 году представили ремейк под названием «Я люблю Новый год».

Съемки картины проходили в Бангкоке, Мумбаи и Нью-Йорке. История хорошо известна всем россиянам: неловкий главный герой (только не врач, как персонаж Мягкова, а работник банка) после встречи с друзьями оказывается в самолете, который везет его в Нью-Йорк. Там он попадает в квартиру учительницы, планирующей отмечать Новый год с женихом. После череды ссор и конфликтов герои понимают, что влюбились.

Есть в индийской картине и эпизод со снимком, который выкидывают из окна, и с мокрым ухажером в душе, и с мужской дракой. Изменен лишь финал, в котором герой улетает домой и не может забыть о случайной знакомой, но она к нему не спешит.