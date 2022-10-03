﻿Спорим, вы не знали о российских корнях Вупи Голдберг: почти наша

О своих российских корнях в разное время заявляли многие голливудские звезды: Кирк Дуглас, Мила Йовович, Леонардо Ди Каприо, Лив Тайлер, Дэвид Духовны, Харрисон Форд и другие. И вот совсем недавно «фабрику грез» потрясло аналогичное заявление от актрисы Вупи Голдберг.

Одна из самых популярных актрис восьмидесятых и девяностых годов, обладательница «Оскара» рассказала журналистам, что ее бабушка еще в 1917 году уехала из Одессы в Нью-Йорк. Ее отец, прадед актрисы, был евреем-часовщиком по фамилии Голдберг.

В Америке бабушка Вупи вышла замуж за выходца из Марокко. В этом браке родилась мама артистки, которая позже зарегистрирует брак с железнодорожником Джоном Джонсоном — отцом Вупи, чье настоящее имя — Кэрин Джонсон.

Фамилию Голдберг актриса решила взять от бабушки, когда начала актерскую карьеру: Вупи посчитала, что так у нее будет больше шансов обратить на себя внимание режиссеров и продюсеров, чем если бы она продолжала носить распространенную в Америке фамилию Джонсон.