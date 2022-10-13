Спорим, вы не знали о противостоянии Патрика Суэйзи и Арнольда Шварценеггера

Лишь истинные поклонники Арнольда Шварценеггера знают, что в его жизни был весьма популярный соперник по известности. Только благодаря его отказам от ролей железный Арни смог по-настоящему стать звездой первой величины.

Речь идет об актере Патрике Суэйзи — звезде фильмов «Привидение», «На гребне волны» и «Грязные танцы». Еще в 1987 году ему предложили сценарий фильма «Бегущий человек», но, узнав, что в основе лежит роман Стивена Кинга, изданный под псевдонимом Ричард Бахман, Патрик отказался, а главная роль в итоге ушла Шварценеггеру, став его большой актерской удачей.

Через несколько лет Суэйзи должен был сниматься в фильме «Вспомнить все», который продюсировал Дино Де Лаурентис. Интересно, что изначально у него был контракт на главную роль как раз со Шварценеггером, но тогда они не сошлись в финансовых вопросах. А уже после того, как Патрика утвердили на роль Дугласа Куэйда, компания Де Лаурентиса продала права продюсерам Марио Кассару и Эндрю Вайне, которые работали вместе со Шварценеггером на картине «Красная жара».

Эта роль тоже ушла от Суэйзи к «Терминатору», о чем Патрик совершенно не пожалел, ведь вышедший в том самом 1990 году фильм «Привидение» стал самым кассовым в Голливуде, окончательно закрепив за актером статус суперзвезды.