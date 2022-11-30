Спорим, вы не знали, кто «угнал» жениха у Кабаевой: скандал был грандиозный

Одна из самых популярных гимнасток России — Алина Кабаева — всегда чутко оберегала личную жизнь от прессы. Поэтому когда в середине нулевых ее стали все чаще замечать с капитаном милиции Давидом Муселиани, эта новость произвела сенсацию. Поначалу спортсменка никак не реагировала на слухи, но затем дала большое интервью, в котором рассказала, что встречается с мужчиной с 2002 года и уже готовится к свадьбе.

А в 2006 году Муселиани внезапно появился на публике под руку с другой красавицей — звездой «Бедной Насти» Анной Горшковой. Разразился грандиозный скандал. Сплетники уверяли, что роман с ней Давид крутил втайне от Кабаевой. Сообщалось, что Горшкова приезжала по вечерам к нему прямо в отделение, чтобы скрыть их свидания. Алина никак не комментировал ветреность избранника, разорвав с ним все отношения.

А Анна поспешила внести ясность, заявив, что познакомилась с Муселиани, когда он уже не встречался со спортсменкой. Более того, между актрисой и сотрудником правоохранительных органов якобы не было никаких романтических отношений, только дружба. Тем не менее еще долго Горшкову обвиняли в «угоне» жениха Кабаевой и считали разлучницей.