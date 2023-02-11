Спорим вы не знали, что у Ретта Батлера была дочь: от ее судьбы мурашки по коже

Кларк Гейбл всегда был любимцем женщин. Актер, блестяще сыгравший Ретта Батлера в «Унесенных ветром», женился пять раз, но не отказывался и от связей и на стороне.

Оказалось, что Гейбл, будучи в браке с Марией Лэнгэм, имел близость с актрисой Лореттой Янг. Как отметила артистка в своих мемуарах, это было изнасилование. Винить Кларка знаменитость не спешила: она отмечала, что не раз сама провоцировала коллегу по цеху.

Вскоре после случившегося Янг обнаружила, что ждет ребенка. Заявить о своей беременности она не могла, поскольку это вызвало бы огромный скандал с непредсказуемыми последствиями. Однако избавляться от ребенка Лоретта не стала.

Прикрывшись болезнью, она умело скрыла свое интересное положение, а после тайно родила дочь Джудит. Через три недели после родов Янг уже вернулась в Голливуд. Наследницу она отдала в приют и принялась рассказывать журналистам о том, что хочет усыновить ребенка.

Когда звездной наследнице исполнилось полтора года, Янг забрала ее из детского дома, публично заявив, что стала для нее приемной матерью. Малышка росла и считала, что ее настоящие родители погибли. Между тем Лоретта активно развивала свою карьеру, доверив воспитание крохи няне. В 1940-м она вышла замуж за Тома Льюиса, которому родила двоих сыновей.

Впоследствии Джудит чувствовала себя никому не нужной. Повзрослев, она стала актрисой и писательницей, а всю правду об отце узнала тогда, когда его уже не было в живых.