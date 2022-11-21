Спорим, вы не знали, что Шанг Цунг теперь гражданин России: и вот почему

Кэри-Хироюки Тагава известен зрителям по ролям десятков злодеев, которых он сыграл за годы карьеры. Одним из самых запоминающихся образов для россиян стал Шанг Цунг в экранизации компьютерной игры Mortal Kombat. Как оказалось, с далекой страной американского артиста связывает не только любовь фанатов к его фильмам.

Так, в 2015 году он принял участие в проекте Ивана Охлобыстина и Романа Владыкина «Иерей-сан». История священника Японской православной церкви отца Николая так сильно вдохновила актера, что он решил как можно больше узнать о жизни и традициях России. А спустя некоторое время принял православие.

«Меня поразила глубина души русских людей. Это первое, что мне бросилось в глаза», — рассказывал артист.

За прошедшие годы Тагава не потерял интерес к России. Как оказалось, еще его дядя, который был известным певцом, часто приезжал в страну с концертами и пел по-русски, а его отец изучал новый для себя язык в университете. Поэтому артист, по его собственным словам, лишь продолжает давнюю семейную традицию. При этом он не живет здесь постоянно из-за большой занятости в Голливуде, но регулярно приезжает и старается постоянно изучать культуру страны, чтобы найти что-то новое для себя.