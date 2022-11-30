Спорим, вы не знали, что Казанова хотел уйти в монастырь: что его остановило

Одной из главных ролей в карьере Александра Лыкова стал оперуполномоченный Владимир Казанцев в сериале «Улицы разбитых фонарей». С первых серий зрителям приглянулся эффектный артист, который впоследствии покорил их и другими яркими перевоплощениями. При этом мало кто из фанатов знал, что однажды Лыков намеревался уйти из профессии и связать свою жизнь с религией.

Так, на пике популярности в «Улицах разбитых фонарей» артист начал злоупотреблять алкоголем. Многочисленные поклонники регулярно предлагали ему выпить вместе с ними, а знаменитость не мог отказаться. Из-за пагубного пристрастия чуть не развалилась его семья, поэтому однажды он решил бросить не только сериал, но и свою обычную жизнь, и уйти в монастырь.

Однако со временем Лыков понял, что не может справиться с той жизнью, которую предлагает ему религия. Он осознал, что монастырский быт слишком тяжел для него, поэтому отказался от идеи пострига и служения, но не перестал верить в Бога.

«Когда ты знакомишься с монашеством, думаешь: как все это можно пережить? Это ведь добровольная каторга», — рассказывал актер в одном из интервью.

Со временем ему удалось и восстановить семью, и побороть свои пристрастия. Теперь Лыков вновь снимается в фильмах и сериалах, оставаясь весьма успешным и востребованным артистом.