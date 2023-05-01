Спорим, вы не задумывались, что на самом деле значит фраза «Приятного аппетита!»

Многие вежливые фразы, которые мы произносим на автопилоте, на самом деле не имеют никакого отношения к этикету.

Например, пожелание «Приятного аппетита!» совсем не то, чем кажется на первый взгляд. Фраза вообще не несет никакого смысла, ведь разве чувство голода может быть приносить удовольствие и быть приятным? Оказывается, это выражение появилось во времена СССР. Оно заменило молитву «Отче наш», которую традиционно произносили перед началом трапезы.

Пожелание взяли из Франции, переделав на свой лад их коронное bon appetit. Однако в этой стране фразу говорят далеко не всем, как у нас. Когда французы собирались за столом, то они никогда не делали акцент на приеме пищи, ведь подобное выражение могли счесть за нарушение норм этикета. Гости пришли вовсе не для того, чтобы набить животы, а ради интересного общения и времяпрепровождения. Поэтому за столом произносилось «Угощайтесь!», а пожелание bon appetit мог выразить только шеф-повар гостям своего заведения.

Выходит, что фразу «Приятного аппетита!» уместнее произносить тому, кто лично приготовил блюда и накрыл стол. Иначе она рассматривается как вторжение в личное пространство из-за акцента на процессе пищеварения.