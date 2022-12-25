Спорим, вы не вспомните «Бэтмена» в советском кино: он успел засветиться в СССР

В далеком 1987 году Швеция, Норвегия и Советский Союз выпустили фильм совместного производства. Проект получил название «Мио, мой Мио». Вне всяких сомнений, его можно назвать уникальным.

В центре сюжета оказывается мальчик по имени Боссе. Воспитываясь в приемной семье, он вдруг попадает в волшебную страну под названием Желанная. Там он становится принцем, перед которым встает крайне важная миссия — спасти своих подданных от темных сил зла.

Картина полюбилась советским зрителям, которые тогда даже не догадывались о том, как актер какого масштаба в ней появился. Речь идет о Кристиане Бэйле — для него роль в фильме режиссера Владимира Грамматикова была одной из первых. Впоследствии именно он станет лучшим исполнителем роли Бэтмена. Оттого еще более удивительным кажется тот факт, что звезда Голливуда успел засветиться в СССР.