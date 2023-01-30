Спорим, вы не узнаете Рихарда из «Комиссара Рекса» сегодня – так он постарел (фото)

Тобиас Моретти запомнился россиянам по роли в детективном сериале «Комиссар Рекс». Персонаж статного брюнета Рихарда Мозера из австрийской полиции, а также его блестящий дуэт с полицейской собакой, которая вместе с ним вычисляла злодеев, снискали признание и любовь многих зрителей. Они умилялись и трогательной дружбе Рихарда с Рексом, который по сюжету забрал овчарку домой вопреки возражениям кинологов, и булочкам с колбасой — их Рекс ловко воровал.

С тех пор прошло 25 лет, и симпатичного сыщика-интеллигента с экрана в Тобиасе Моретти теперь не узнать. На смену роскошной копне иссиня-черных волос пришла короткая стрижка с сединой на висках, лицо осунулось, а лоб покрыли морщины.

Возраст в 63 года не помеха кинокарьере австрийца: он снялся в нескольких исторических картинах о нацистском прошлом Германии, триллерах («Дом») и комедиях («Вампир на кушетке»). Моретти играет на пяти музыкальных инструментах, включая орган, увлекается скалолазанием и кулинарией. Живет же он на собственной ферме под Инсбруком с женой и тремя детьми.