Спорим, вы не угадаете самую странную привычку Мэрайи Кэри: защитники природы в ужасе

Богатые и знаменитые не привыкли отказывать себе в любых желаниях. По этой причине о причудах звезд ходят настоящие легенды. Не стала исключением и Мэрайя Кэри.

Как оказалось, знаменитость три дня в неделю придерживается довольно необычной диеты. Она включает в свой рацион только продукты фиолетового цвета — например, виноград или баклажаны. Так питаться всемирно известная певица начала после родов, поскольку хотела как можно скорее прийти в форму и сбросить лишний вес.

Если эта странная привычка Мэрайи никому не вредит, то другую безобидной точно не назовешь. Как пишет портал Dailymail, каждую ночь исполнительница включает в своей спальне 20 увлажнителей воздуха.

Кэри делает это, поскольку влажный воздух полезен для ее голосовых связок. При этом звезду совершенно не волнует, что такое потребление электроэнергии не лучшим образом сказывается на окружающей среде.