Спорим, вы не угадаете самую крепкую пару Голливуда: вместе почти 70 лет

Крепкий многолетний брак двух голливудских селебрити — редчайшее явление. Далеко не многие звезды могут похвастаться подобным достижением. Так, в число счастливчиков попала чета Кирка Дугласа и Энн Байденс: паре удалось продержаться целых 68 лет. Они познакомились на съемках картины «Любовный акт» в 1953 году, которые проходили во Франции. Дуглас на тот момент был уже мегазвездой, а Байденс работала экспертом по связям с общественностью. Видимо, атмосфера Парижа располагала к любовной романтике, и артист пригласил понравившуюся девушку в ресторан. Он явно хотел щегольнуть перед дамой, однако Байденс не оценила его щедрый жест. Она отказала актеру, что сильно его оскорбило, но в то же время распалило интерес. Дуглас присмотрелся к Энн и понял, что хочет связать с ней свою жизнь.

Они поженились в 1954 году и прожили вместе вплоть до смерти супруга в 2020 году. Она родила от мужа двоих сыновей, один из которых скончался в 2004 году. Самой Байденс не стало спустя год после ухода Кирка Дугласа.

Их брак можно назвать уникальным, ведь прожить с одним партнером почти 70 лет сродни настоящему подвигу. Сын Кирка Майкл Дуглас уверенно идет по стопам отца: он уже больше 20 лет счастлив в браке с актрисой Кэтрин Зета-Джонс.