Спорим, вы и не догадывались о браке Бирюковой из «Саша + Маша» с пастухом

Артистка Елена Бирюкова знакома зрителям по комедийным сериалам «Саша + Маша», «Универ» и многим другим. Интересно, что в актерстве она себя сначала совершенно не видела и даже не догадывалась, что в итоге станет настоящей звездой телевидения и кино. Стать актрисой ее едва ли не силком уговорил первый супруг.

Александр Романовский познакомился с Еленой еще в Минске, когда был рокером и участником известной в городе группы «Дети лейтенанта Шмидта». Именно он посоветовал супруге ехать в Москву, чтобы поступить в ГИТИС. И, когда пара вскоре распалась из-за невозможности поддерживать отношения на расстоянии, Романовский решил бросить и музыкальную карьеру, и жизнь в городе: он уехал в деревню, где стал обычным пастухом.

Сейчас Бирюкова снимается сразу в нескольких проектах за год. Ее можно увидеть в таких сериалах и фильмах, как «Девичник», «Понаехали», «Москва. Три вокзала», «Идеальный выбор», «Секретарша» и многих других. А в свободное от работы время она предпочитает отдыхать с семьей и детьми.