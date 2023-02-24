Спорим, вы ее там не замечали: эта звезда «Не родись красивой» снималась в фильме «Гараж»

Ольгу Остроумову из «Не родись красивой» зрители помнят по роли матери Андрея Жданова: королевские манеры, командный голос и львиная походка были ее визитной карточкой. Умудренная опытом, Ольга Остроумова помогала другим актерам — например, исполнительнице роли Киры сыграть эффектное появление. Когда-то и сама она была молодой артисткой, которую пугали знаменитые мэтры профессии.

В 32 года актриса появилась в фильме «Гараж». Там она сыграла ехидного филолога Марину, дочь профессора Павла Смирновского. Она переживает, что ее исключат, так как на семью вместе с отцовским получается два гаража. В молодой, но бойкой девушке гранд-даму российского кино и театра признать почти невозможно.

На съемках, где молодые, как она, артисты, работали со звездами, которых знал весь Союз, Остроумовой было неуютно. Актриса вспоминает что вместе с Костолевским пряталась от Мягкова, Невинного и Гафта за чучелом бегемота. Валентин Гафт все же обратил на девушку внимание. Она через 17 лет станет его женой — последней и самой любимой.