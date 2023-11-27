Спорим, в сериале «Слово пацана» Бурунов вас точно удивит: наконец-то не играет клоуна

Сергей Бурунов, известный российский актер, в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» поразил всех своей ролью отца Марата. Это было неожиданно для него, ведь прежде он в основном воплощал на голубом экране комических, а не драматических персонажей.

Отец Марата — настоящий труженик, который всю жизнь отдавал себя работе на заводе и на кране. Он переживает и беспокоится о своих сыновьях, которые ввязались в криминальную жизнь. Сергей Бурунов смог великолепно передать страдания и муки отца, который видит, как его дети свернули на опасную дорогу.

Эта роль оказалась настоящим творческим испытанием и вызовом для Бурунова, который прежде играл лишь «клоунов». Но он справился с задачей на отлично и продемонстрировал все свое актерское мастерство и способность передать не только комедийные, но и сложные, глубокие образы.

Кстати, стоит отметить, что Бурунов не в первый раз так лихо справился с драматической ролью. В фильме «Родные», недавно появившемся в прокате, он сыграл главную роль и сам себе задал довольно высокую планку «серьезного» актера.

Роль отца Марата в сериале «Слово пацана» стала еще одним подтверждением таланта Сергея Бурунова. Артист доказал критикам и злопыхателям, что не является заложником одной роли и способен не только комично кривляться, но и вдумчиво играть.