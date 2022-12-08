Спорим, о судьбе этого разведчика вы тоже забыли: Штирлиц перетянул одеяло на себя

Об этом герое сегодня мало кто вспомнит.

Самым известным разведчиком советского кино считается легендарный Штирлиц, он же Максим Исаев, в исполнении Вячеслава Тихонова. Но мало кто знает, что у него был предшественник, снискавший огромную популярность.

В 1968 году на экраны вышел детективный двухсерийный фильм «Мертвый сезон». Сюжет рассказывает о работе советской разведки в период холодной войны. Роль главного шпиона, полковника Ладейникова, сыграл литовский актер Донатас Банионис. Его миссия заключалась в том, чтобы вычислить бывшего преступника нацистской Германии — ученого Хасса. Он разрабатывал особый газ, который мог бы одурачить все население.

Чтобы внедриться в нужное окружение, герой Баниониса приобрел немало уникальных для советского гражданина навыков. Например, выучил цитаты из Библии и обрел умение продавать любую вещь кому угодно.

Фильм приняли и зрители, и критики. Последние выделяли картину на фоне потока посредственных лент и отмечали остросюжетный подход создателей. Но уже через каких-то пять лет на экранах впервые покажут «Семнадцать мгновений весны», и образ Штирлица полностью затмит полковника Ладейникова.