«Сплю на картонке и побираюсь»: дочь Панина сделала тревожное признание после пропажи актера

Алексей Панин не первый год проживает в Испании. Вместе с ним за границей обосновалась дочь Анна, которую актер ласково называет Нюся. Между отцом и наследницей складываются хорошие отношения – девочка спокойно относится к эпатажному поведению родителя и его странным романам. Внезапно в блоге подростка появился тревожный пост о ситуации в семье.

15-летняя девушка заявила, что находится в поисках близкого человека. По ее словам, он пропал после похода в магазин.

«Сказал, что ушел за хлебом, а на самом деле эмигрировал в США. Я сплю на картонке и побираюсь», — написала любимица Панина.

Вполне возможно, что Анна таким образом высмеяла проблемы звезды с законом. Но кто знает, каково приходится беззащитной девочке вдали от родины на самом деле. Возможно, Нюсе и правда нужна помощь, но это пока остается загадкой.

Ранее дочь знаменитости рассказывала, что ей нравится жить в теплой стране. Она посещает местную школу и обожает проводить время на пляже.