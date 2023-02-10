Списала на «широкую кость»: супермодель, отказавшаяся от диет, повергнет россиянок в шок

Тайра Бэнкс не из тех, кто ради успешной модельной карьеры готов истязать себя голодом. Звезда шоу «Топ-модель по-американски» кардинально изменилась, за что подверглась критике со стороны поклонников.

Лишние килограммы знаменитость начала набирать во время локдауна, вызванного пандемией коронавируса. Интернет-пользователи не стали молчать и тут же указали супермодели на ее далеко не стройную талию. В ответ же Тайра списала все на «широкую кость».

«Когда я активно развивала свою карьеру, то была полнее других, хоть и старалась оставаться максимально худой. Вопреки всему, я всегда отличалась формами, и мне это нравилось», — подметила в своем микроблоге звездная красотка.

К тому же она подчеркнула, что не намерена придерживаться диет и менять свою внешность в угоду другим. Оказалось, что Бэнкс вполне довольна тем, что происходит с ее телом.