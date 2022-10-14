Спели «Бабушка рядышком с дедушкой» и исчезли: как дети из «Кукушечки» выглядят сейчас

Украшением хита Ильи Резника и Раймонда Паулса «Золотая свадьба» стало выступление трогательных малышей, поющих «Бабушка рядышком с дедушкой». Дети выступали в рамках латвийского ансамбля «Кукушечка». Но после премьеры на сцене о маленьких солистах будто забыли.

Сейчас мальчику Гунару Калныньшу уже 40 лет. Он неоднократно становился лауреатом многочичленных российских и европейских конкурсов. Но большую паузу в карьере Гунару пришлось сделать из-за трагической смерти возлюбленной в автоаварии. Его девушка была на большом сроке беременности. После потери Калныньш уехал в Тибет, где несколько лет изучал духовные практики. Теперь мужчина бреет голову налысо и почти всегда носит тюрбан. Он переехал в Барселону, где сочиняет музыку и исполняет собственные песни.

С музыкой связывала судьбу и его коллега по «Кукушечке» — Гуна Паула. 40-летняя блондинка живет в родной Риге. Она служит в Национальной опере, однако не поет, а играет на флейте. В 2019 году Гуна отметила свадьбу с бойфрендом и родила дочку.