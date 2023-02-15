Спасла жизнь семье: правда о гибели секс-символа Голливуда проберет до мурашек

Репутацией одной из лучших молодых актрис Шэрон Тейт обзавелась после того, как засветилась в драме Марка Робсона «Долина кукол». Талантливая актриса могла сыграть в огромном количестве других ярких проектов, но ее жизнь оборвала страшная трагедия.

Артистка ждала ребенка от своего мужа Романа Полански, когда стала жертвой жестокого убийства. Это был ничем не примечательный вечер августа 1969 года. Режиссер позвонил супруге, чтобы сказать, что задержится в Великобритании еще на несколько дней, не зная того, что этот разговор с любимой будет последним.

Вскоре номер Тейт набрали и ее сестры — они хотели приехать к родственнице в гости, но та отказала, чем, сама того не подозревая, спасла им жизнь. Звезда Голливуда решила провести вечер в компании своих друзей — впоследствии все четверо были убиты Чарльзом Мэнсоном и его бандитами, основавшими секту «Семья». Известно, что преступники нанесли Шэрон 16 ножевых ранений, чем не оставили ей ни единого шанса на спасение.