Спас случай и «блат»: головокружительной карьеры Людмилы Сенчиной могло не быть

Людмила Сенчина к началу 80-х стала звездой советской эстрады. Ее песни — «Лесной олень», «Полевые цветы», «Аист на крыше» — распевали миллионы поклонников. Но в студенчестве Сенчина чуть было не осталась без шанса на эту головокружительную карьеру. Людмилу спас счастливый случай, а также «блат», пользоваться которым в Советском Союзе было строго запрещено.

В Ленинграде выпускница школы собиралась поступить в музыкальное училище Римского-Корсакова. Но на первый же тур Сенчина сильно опоздала. Она могла и вовсе не получить место, но в коридоре распевающуюся девушку услышал один из преподавателей. Он так восхитился вокалом Людмилы, что автоматом провел ее во второй тур, в обход остальной комиссии.

После училища Сенчина начала работать в Ленинградском театре музыкальной комедии, но вскоре в пух и прах разругалась с режиссером и оставила сцену. Увольнение из театра заставило ее задуматься об эстраде, которую она в итоге и покорила, сообщает Дзен-канал «Вехи истории ».