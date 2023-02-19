Создают иллюзию в отношениях: эти знаки Зодиака не способны любить

Способность любить считается едва ли не главным даром, данным человеку мирозданием. Искренние чувства способны подарить множество счастливых минут, но испытать их дано не всем. Астрологи рассказали, что некоторые знаки зодиака в силу разных причин не умеют любить, а лишь имитируют поведение влюбленных. Рассказываем, о ком идет речь.

Рак

Невероятно, но факт: Рак, за которым в зодиакальном круге прочно закрепилась репутация самого надежного семьянина, на самом деле не пылает от страсти к супругу, для этого он слишком спокоен и даже прохладен в глубине души.

Дело в том, что романтика и бурные чувства не слишком привлекают представителей водного знака.

Им куда больше по душе спокойные, не окрашенные сильными эмоциями отношения, где преобладает не страсть, а равенство партнеров и уважение друг к другу.

Поэтому не стоит удивляться, если Рак не твердит о любви и не пристает с объятиями и поцелуями. В отношениях он жаждет совершенно других вещей, правда, не факт, что партнер сможет это принять.

Скорпион

Холодный и настороженный Скорпион не способен на пылкую любовь, утверждают астрологи. Представители водного знака слишком недоверчивы для того, чтобы впустить кого-то в свое сердце и позволить безраздельно завладеть им.

При этом было бы понятно, если бы Скорпион вел себя так после неудачного или болезненного любовного опыта.

Однако он просто такой, какой есть, и попытки партнера растопить этот вечный лед обернутся неудачей.

Разумеется, время от времени уроженцы этого знака говорят второй половинке о своей любви, но не испытывая при этом сильных эмоций. Скорее, это дежурная фраза для того, чтобы успокоить избранника или ответ на его признание.

Водолей

На первом месте для Водолея - самолеты, то есть свобода и независимость, а представители противоположного пола - потом. Порой, глядя на него, партнер задается вопросом: а точно ли мы состоим в отношениях?

Да, уроженцы воздушного знака - отстраненные и прохладные, но при этом они ждут, что партнер станет уделять им внимание и проявлять заботу.

Довольно часто Водолей воспринимает внимание партнера как должное, не дорожит им.

Неудивительно, что рано или поздно вторая половинка Водолея решит, что достойна отношений, где оба партнера вкладываются на равных. Что интересно, оставшись в одиночестве, дети воздушной стихии только испытают облегчение.