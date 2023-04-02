Создатели фильмов нас обманывают: что на самом деле происходит со стопами балерин

Для роли в фильме «Черный лебедь» Натали Портман тренировалась у балетного станка по 8 часов. В картине показано, как героиня страдает, снимая пуанты. Стертые в кровь ноги, адская боль в пальцах — правда ли, что такова цена славы для балерины?

Современные артистки утверждают, что нет. Скаут Форсайт танцует в Американском театре балета. Она утверждает, что окровавленные ноги и травмированные стопы — это из ряда вон выходящая ситуация. У танцовщиц бывают мозоли и натоптыши, ведь ноги — основной рабочий «инструмент». Однако говорить, что многолетнее стояние на ногах приводит к деформации стопы, ей кажется преувеличением. Тем более, что у каждой балерины есть свои хитрости, к которым она прибегает, чтобы сохранить стопы здоровыми.

Например, они пользуются силиконовыми накладками на мысок. «Чехольчик» для пальцев защищает их от увечий, а танцевать с ним комфортнее.