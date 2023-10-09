Совсем распоясался: Лазарева выгоняют из жюри шоу «Ну-ка, все вместе!»

Вот уже несколько лет Сергей Лазарев принимает участие в шоу «Ну-ка, все вместе!». Артист возглавляет сотню звезд отечественной эстрады, которая оценивает исполнение молодых артистов. И если в предыдущих сезонах публика была довольна работой музыканта, то теперь намеревается выгнать его из шоу.

Как пишут зрители проекта, Лазарев от выпуска к выпуску показывает свой непрофессионализм. Он манипулирует членами жюри, оскорбляет участников и перетягивает все внимание на себя.

«Лазарев не лидер, а истеричка!, «Эксперты голосуют до тех пор, пока не выдадут результат, нужный Лазареву», «Разочаровалась в Лазареве», «Лазарев называет свое мнением всем и даже кричит на жюри», — делятся мнением зрители.

Некоторые поклонники признались, что перестали смотреть шоу именно из-за музыканта. По их мнению, передача «Ну-ка, все вместе!» испортилась именно из-за Лазарева, и они продолжат следить за программой, когда он уйдет.