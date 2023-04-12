Совсем поплыл: ахнете, увидев брата Насти из «Ворониных» (фото)

Актер Андрей Кайков известен телезрителям по десяткам киноролей. Он играл не только в полнометражных картинах, но и знаменит по сериалам. Однако слава к Андрею приходила долго, и во время исполнения своей роли в шоу «6 кадров» ему пришлось вдоволь натерпеться.

Сейчас Кайков играет мало, все реже появляется на экране. Поэтому поклонники, увидев его свежее фото, были ошеломлены. Он сильно располнел, осунулся и, кажется, слишком быстро постарел. Глядя на то, как Андрей выглядит сегодня, сложно узнать в нем исполнителя тех известных ролей в фильмах и телесериалах. Комментаторы в Сети просто не понимают, что произошло с артистом, почему он так изменился.

Актер же старается больше времени уделять семье и любимой супруге. Напомним, он счастливо женат на журналистке по имени Людмила, у пары есть два ребенка.