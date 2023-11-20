Совсем не положительный: дети первыми осознали правду о Евстигнееве

Евгения Евстигнеева сложно назвать красавцем и секс-символом, однако женщины от знаменитого актера были без ума. Только официально кумир миллионов был женат трижды, а число его интрижек не перечесть. После звезды осталось не только множество киноработ, но и двое детей, которым есть что припомнить покойному отцу.

Единственный сын Денис был рожден в браке с Галиной Волчек. Супруги развелись, когда мальчику исполнилось три года. Евстигнеев уделял ребенку не так много внимания, а в их редкие встречи водил мальчика в гастроном и в гараж. Неудивительно, что теплые отношения между родственниками так и не сложились.

Дочку Марию от красавицы Лилии Журкиной Евгений Александрович трепетно любил. Однако семье актер вновь предпочел гулянки. От горя жена запила, пыталась наложить на себя руки, и умерла в 49 лет. Маша не могла простить отцу его жесткость к матери. Когда Евстигнеев привел в дом третью жену, повзрослевшая дочь не смогла жить с ними под одной крышей.